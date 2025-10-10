реклама

Кирил Петков след решението на съда да остави Коцев в ареста: Цялата процедура е нагласена

10.10.2025 / 22:00 1

снимка: Фейсбук, Кирил Петков

Тези разпределения изобщо не са случайни. Нагласено е. Цялата процедура е нагласена. Това заяви Кирил Петков след решението на Софийския градски съд да остави кмета на Варна Благомир Коцев в ареста. 

Съдът счете, че обвиняемият е евентуално съпричастен към деянията, за които му е повдигнато обвинение като се позовава на свидетелски показания. 

"Не може в София да ни изнудват за боклука. В Пазарджик да се опитват да свалят общинския съвет, а за Варна - стратегическата морска столица на държавата, кметът да бъде задържан абсолютно неоснователно", каза Петков, наричайки случая "пълно безобразие", предаде "Фокус".

 

