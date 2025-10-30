Кисело мляко със злато: Хванаха контрабанда на бижута за над 200 000

кадри Нова телевизия

редактор Веселин Златков

Митничари са открили над килограм и двеста грама златни накити, укрити в голяма 5-литрова кофа с кисело мляко, съобщи Нова телевизия. Контрабандата, която е на стойност над 223 000 лева.

Митничари разказаха, че находката е намерена в автобус с бургаска регистрация, който е влизал през Капитан Андреево. На една от седалките е забелязана голямата опаковка кисело мляко, което усъмнило служителите и така се стигнало до разкритието.

Ироничното в случая е, че в ЕС е забранено внасянето на хранителни продукти, така че избран неподходящ „тайник” за златните бижута. Митничарите разказаха, че за подобна контрабанда са ползвани перилни препарати и друга битова химия.

