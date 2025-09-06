реклама

Киселова към Иван Иванов след триумфа на US Open: Уверена съм, че ще жънете още заслужени победи

06.09.2025 / 20:28 1

Снимка Булфото

Тенисистът Иван Иванов е най-коментираният човек в България в момента.

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова поздрави участниците в историческия финал на Откритото първенство по тенис на САЩ - Иван Иванов и Александър Василев, както и ръководството на Българската федерация по тенис.

"С голяма радост посрещнах вестта за завоюваната от Вас историческа титла на Откритото първенство по тенис на САЩ! За мен е чест да поздравя българинът, вдигнал над главата си трофея от този престижен турнир от Големия шлем“, посочва Наталия Киселова в поздравителен адрес до шампиона Иван Иванов.

Председателят на парламента изразява своята увереност, че победата на Иванов е резултат на усилени тренировки, множество лишения и себераздаване. "Уверена съм, че ще продължите да давате най-доброто от себе си за всяка точка, сет и мач, и да жънете заслужени победи в престижни турнири в световния тенис“, отбелязва Наталия Киселова. Цяла България проследи Вашия забележителен триумф и се радва заедно с Вас, заявява в писмото си председателят на Народното събрание.

В поздравителен адрес до Александър Василев председателят на парламента посочва, че неговото класиране и достойната битка във финалния мач будят възхищение и са повод за гордост за всеки българин и за всеки спортист.

"Уверена съм, че оттук насетне започва Вашия дълъг и изпълнен с победи път в елита на световния тенис. Вярвам, че упоритите тренировки и стремежът към нови успехи ще Ви води все така напред и нагоре в ранглистата“, заявява Наталия Киселова.

Вие донесохте голяма радост на цяла България като поздравихте на родния ни език всички с Деня на Съединението, посочва председателят на Народното събрание. Тази Ваша постъпка заслужава адмирации и показва колко много обичате България, посочва тя и изразява своята увереност, че с играта си Александър Василев вдъхновява много деца да тренират и да се стремят към световните спортни върхове.

Председателят на Народното събрание изрази и своята признателност към дейността на Българската федерация по тенис, която създава възможности за изява на спортните ни таланти и се стреми да направи тениса още по-популярен сред младите хора на България, пише blagoevgrad24.bg.

 

 

1
0
Пешо от Виница (преди 42 минути)
Рейтинг: 101325 | Одобрение: 31915
Защо всички маймуни от временото управление,постоянно се тикат близо до успелите българи? Да ги дават по талавизора ли? Нямат ли малко срама ,че е гадничко,пошло и срамно да нямаш никакво участие в успеха на българчето ,ама и ти под прожектора на славата.А,Киселова? 

