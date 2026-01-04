реклама

Клиент на ресторант: Супата беше 4,99 лева, а днес вече е 4,10 евро

04.01.2026 / 15:05 3

pixabay

Касова бележка от Пловдив предизвика изключително оживена дискусия. Клиент на ресторант в града под тепетата твърди, че същият артикул преди Нова година е струвал 4.99 лева, а вчера за него е заплатил 4.10 евро! Става дума за крем супа от тиква - 8.20 евро за два броя.

"На 30 декември супата беше 4,99 лв., а днес вече е 4,10 евро… две супи за 16,04 лева и това се случва и в други от заведенията в града", не крие разочарованието си човекът.

"Като видяхте, че е така, защо не си тръгнахте от ресторанта? Ако всички клиенти си тръгнат, кой ще има яде супата?" пита потребител на фейсбук, попаднал на публикацията.

"Обадете се в КЗП и в НАП да им направят проверка. Трябва да дадат обяснение за такова увеличение! Иначе ги чака глоба!", съветва трети, предаде plovdiv24.bg.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
1
0
Dooobre!!! (преди 59 минути)
Рейтинг: 21007 | Одобрение: 7292
То отдавна беше ясно, че точно така ще стане. Аз пиша от лятото насам, че хляба от 2 лева ще стане 2 евро. А точно сега - в бъркотията, ще има много ужилени. Най-добре се лови риба в мътна вода!Нинджа
Да живей България!
2
0
kris (преди 1 час)
Рейтинг: 555513 | Одобрение: 105108
Група туристи на излед в Родопа планина. Отсядат в месно селско ресторантче. Сервитьора им предлага меню: - Имаме супа по родопски, скара по родопски, десерт по родопски, калмари по родопски. Един от туристите пита: - А че, откъде тук и калмари? Сервитьора: - Не зная точно откъде, периодично ни ги доставя районния сюнетчия...!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
1
0
kjk (преди 1 час)
Рейтинг: 168586 | Одобрение: 18416
Ако в супата са сложени остатъци от новогодишния тиквеник,цената даже е занижена!!!;)Ухилен:woot: Тиквата от Банкя минава за лукс!!!Ухилен:devil::woot:

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама