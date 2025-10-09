Клиент във верига: Отказвам да участвам в този абсурд, не ми плащат, за да сканирам собствените си покупки

Кадър Фб

Много силен пост в социалната мрежа в страницата Българки.

Ето какво пишат:

До всички супермаркети и големи търговски вериги, които използват „касите за самообслужване“…

Вие вървите към система, която скоро ще бъде изцяло без касиери.

Вчера пазарувах в един от тези магазини и жената, която проверяваше бележките на изхода, спираше всички клиенти.

Аз отказах да участвам в този абсурд.

Вече бях напълнил количката, изпразнил я, сам бях сканирал всички продукти и отново я бях напълнил…

Затова просто минах покрай изхода, вдигнах касовата бележка високо и продължих напред.

Чух я да казва:

— „Ех… Извинете…“

Но аз продължих да вървя.

Или ми имате доверие да направя самообслужването,

или върнете касиерите на местата им, както беше преди.

Не ме интересува да доказвам, че съм свършил вашата работа вместо вас.

Ако искате да бъда касиер без обучение и заплата — това е ваш проблем, не моят.

Започнете отново да наемате млади хора и им дайте възможност за работа.

НЕ МИ ПЛАЩАТ, за да СКАНИРАМ собствените си покупки.

НЕ МИ ДАВАТ ОТСТЪПКА като „служител“, защото не съм такъв.

Подписано: … Всички ние.

Хора, помислете за това послание —

в крайна сметка става въпрос за едно:

печалба за магазините

и по-малко работни места за хората.

