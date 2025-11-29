Клиенти на Лидл: За първи път на паркинга виждаме такова нещо
Кадър Гугъл мапс
Любопитна гледка впечатли клиенти на Лидл във Варна.
До изхода на супермаркета има кош за боклук, който е покрит с метална скара.
Целта на скарата е да не се изхвърлят едри отпадъци в кофата.
Любопитно е обаче, че скарата е заключена с катинар.
Причината е ясна - да не бъде открадната и предадена за скрап.
