Клиенти на Лидл: За първи път на паркинга виждаме такова нещо

Кадър Гугъл мапс

Любопитна гледка впечатли клиенти на Лидл във Варна.

До изхода на супермаркета има кош за боклук, който е покрит с метална скара.

Целта на скарата е да не се изхвърлят едри отпадъци в кофата.

Любопитно е обаче, че скарата е заключена с катинар.

Причината е ясна - да не бъде открадната и предадена за скрап.

