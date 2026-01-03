Клиентка: Продавачка в центъра на София отказа да ми продаде цигари с банкнота от 200 евро

Кадър БНТ

Отказ да се приемат евромонети, които не са с българска страна и да се вземе банкнота от 200 евро, са само част от сигналите, които получихме в "По света и у нас",предаде БНТ.

Жена в София прави опит да купи стек цигари с 200 евро от магазин на голяма верига, но управителката обяснила, че касиерката не разпознава банкнотата и не може да я приеме. Тя отказа да застане пред нашата камера, но заяви, че продавачите все още не познават всички копюри, а и в конкретния случай не разполагали с достатъчно евро за ресто.

Добрина Алексиева, клиент: "Извадих евро да платя, жената погледна ужасено и каза няма да ги взема. И аз я питам: добре, защо, нали от Нова година вече сме в еврозоната, тя ми отговори - ами аз не ги познавам. - А колко евро бяха? - 200. Ние сме в центъра на София. Не знам какво ще стане по малките градове, села."

