Кмет на ГЕРБ от варненско село премина към "ДПС-Ново начало"

Кметът на село Гроздьово, община Долни чифлик, Ирхан Хасан е преминал към „ДПС-Ново начало“. Информацията беше потвърдена от самия Хасан Ирхан, предаде Радио Варна.

Той напомни, че на последния местен вот е избран като кандидат на ГЕРБ „Харесваме политиката на г-н Пеевски и това, че работи за хората. Другите не ни обръщат внимание. Имах разговори с двама депутати от ГЕРБ, но не получихме разбиране от тяхна страна. Проблемът е, че искахме в общината Долни чифлик да бъде назначен етнически турчин за зам.-кмет, така както в Провадия или Дългопол. Не се съгласиха, искат да ни разделят на българи и турци“, допълни Хасан.

Кметът на община Долни чифлик Красимира Анастасова е разбрала от медията за новата политическа ориентация на Ирхан Хасан. Според нея, в селото нямат повод за недоволство нито от местната, нито от държавната власт. „От 2016 година до сега в Гроздьово са инвестирани над 5 милиона и 200 хиляди лева. Ремонтирани са училището, детската градина, здравната служба, улиците...“, допълни Анастасова. Тя уточни, че Ирхан Ханас не е член на ГЕРБ, а бил кандидат от гражданската квота. Преди това той е членувал в ДПС.

