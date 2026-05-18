Кметът Благомир Коцев внася предложение DARA да бъде удостоена със званието "Почетен гражданин на Варна"

снимка: Община Варна

Варна има силни аргументи да бъде домакин на Евровизия 2027, заяви кметът пред медиите

Кметът на Варна Благомир Коцев внася предложение в Общинския съвет Дарина Йотова (DARA) да бъде удостоена със званието „Почетен гражданин на Варна“. Предложението е израз на признание към изключителния талант, сценично присъствие и принос на Дара за популяризирането на Варна и България на най-голямата европейска музикална сцена. Родена във Варна, тя е сред най-разпознаваемите съвременни български артисти и ярък посланик на младата творческа енергия на града, заяви пред медиите кметът Благомир Коцев.

По думите му, морската столица има силни аргументи да бъде домакин на Евровизия 2027. Варна е град с културна памет, туристически потенциал, утвърдена международна сцена и младежки дух. Родният град на Дара има всички основания да бъде част от големия разговор за домакинството на престижния песенен конкурс през 2027 г. Това е възможност не само за Варна, а за цяла България да покаже най-доброто от себе си пред Европа, посочи кметът.

Той подчерта, че морската столица е и утвърдена туристическа дестинация, с опит в организирането на мащабни събития. Градът е домакин и на емблематичния Международен музикален фестивал „Варненско лято“, сред най-старите фестивали в Европа, който тази година отбелязва своята 100-годишнина.

Община Варна очаква да посрещне Дара триумфално в родния ѝ град. Вече се водят разговори с екипа ѝ тя да бъде специален гост на празничната програма за 15 август – Деня на Варна, каквато е традицията през последните години. Дара даде повод за гордост на всички българи, очакваме я с нетърпение в родния й град, посочи още Коцев.

