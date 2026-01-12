Кметът Коцев се похвали с новите лампи в Морската градина, но го питаха защо половината град е на тъмно

Кадър Фб

Морската градина на Варна вече свети от край до край!, пише Благомир Коцев във Фейсбук.

Поредното обновяване на лампи приключи миналата седмица в северната част на парка, от Пантеона до Станчовата алея.

Подменени са общо над 500 тела, като така вече светлина има непрестанно от басейна „Приморски“ до спирка „Почивка“!, посочва той.

Граждани обаче с основание му посочиха, че в града на много места е тъмно.

Тя хубаво свети, но защо половината улично в града не свети? Крайезерния път в по-големия си участък е без осветление, новото кръгово на ул. Девня също. Буквално в тъмното се кара на магия - нито осветление, нито маркировка. Безумно е, вземете мерки, пише гражданка.

Тя хубаво свети, ама ние от "Зеленика" как да дойдем и да се разходим? Докога ще спортуване активно? НЯМА автобуси , вървим си пеш и чакаме благоволението на висшестоящите да дадат зелена светлина за довършване на продължилия само година и нещо ремонт на пътя. Не бързайте: все пак това са много километри - цели 3, посочва друга.

Г-н Коцев , това е безпорно но да напомним ,че и градските улици светят като стъкло.. за жалост от осветлението по кварталите .. но все пак едно добро начало.

Супер!По-лесно ще стигам до "Хоризонт ",ама дупките и купищата с боклук из целия град си стоят. Нещо ще се случи ли по този въпрос или следващия мандат, отбелязва трети.

