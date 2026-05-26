Кметът и МВР-Варна обявиха акция в местност край Варна: Спираме строителството на комплекс

Кадър Община Варна

Мащабно строителство върху територия от близо 100 декара в местността „Баба Алено“ край Варна е спряно при съвместна акция на Община Варна и Областната дирекция на МВР, проведена в петък миналата седмица. Това обявиха на извънреден брифинг кметът на Варна Благомир Коцев и директорът на ОД на МВР старши комисар Цветан Пировски, предаде репортер на Moreto.net.



Градоначалникът заяви, че в района, който граничи с Природен парк „Златни пясъци“, се изгражда огромен комплекс без за строежите да има издадени разрешителни от Община Варна.



Проверката е установила, че в района има общо 104 строящи се или вече изградени сгради, разположени върху 36 поземлени имота. Според данните на общината за нито една от сградите няма издадено разрешение за строеж.



Като собственик и управител в корпорацията, притежаваща имотите и строежите, фигурира едно и също лице, което е украински гражданин.



Сред обектите има двуетажни къщи, като 24 от тях вече са завършени и са с приблизителна площ от по 280 квадратни метра всяка. Освен това се изграждат и многофамилни жилищни кооперации.



По думите на Коцев в района са оформени алеи, озеленяване и инженерна инфраструктура, включваща трафопостове и канализация. Всичко това е без налична документация и съответните разрешителни.



Кметът посочи, че първите проверки на Община Варна са от миналата година и са били основно по сигнали за незаконна сеч.



„Това е първият път, в който успяхме да влезем във вътрешността на комплекса и да установим реалния мащаб на строителството“, заяви Коцев.

След акцията в района вече има постоянно присъствие на Общинска полиция, която следи да не влиза строителна техника и да не продължават строителните дейности.



От администрацията съобщиха, че започва поетапно описване на всички обекти без разрешителни, след което ще бъдат издадени заповеди за спиране на строителството и забрана за достъп.

24 души са били задържани и отведени в районното управление, а останалите петима са установени на място. На част от лицата са съставени актове.

По думите му предишни акции са провеждани и през март и април, но тогава при пристигането на полицията на строителните площадки не са били откривани работници.



Кметът на Варна обяви и вътрешна проверка в общинската администрация.

„Ще бъде установено до каква степен строителният контрол на Община Варна си е свършил задълженията. Назначени са комисии, които да проверят какво е направено и дали служителите са изпълнили законовите си задължения“, посочи Коцев.

От полицията също съобщиха, че ще бъдат проверявани всички институции, които имат отношение към казуса, за евентуално бездействие или умишлено неизпълнение на задължения.

„До всяка институция ще бъдат изпратени писма да обяснят какви действия са предприели“, каза Пировски.

Според Коцев още през 2023 година, преди настоящия му мандат, са започнали действия по подготовка на строителството.

