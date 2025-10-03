Кметът на Царево: Паднаха рекордните 410 литра дъжд и обявих бедствено положение

Редактор: Недко Петров

Ужасът от преди две години по Южното Черноморие се повтаря. Припомняме, че през септември 2023 година в Царево имаше проливни дъждове, не само в Царево, а и в някои от населените места на Странджа. Тогава за съжаление имаше и човешки жертви.

Сега обстановката в Царево отново е критична. Кметът на града Марин Киров обяви бедствено положение за общината и разкри какво се случва.

Количеството валежи е значително по-голямо от предходното бедствие. Към момента няма данни за жертви и за пострадали деца. Вземаме всички превантивни и последващи действия за недопускането на инциденти. Има евакуирани хора, ще бъдат затворени и вече са затворени няколко пътища, заяви Киров.

Улици са превърнати в реки, речниковита дерета, които пострадаха и при предходното наводнение, но за които държавата не отдели средства, отново са в критично състояние. Изчакваме водата да се оттегли. Количествата дъжд са рекордни, и в село Изгрев са отчетени 410 литра на квадратен метър, а в Царево 235, и то само за три часа, добави пред бТВ Киров.

Градоначалникът призна, че системата BG-Alert не е задействана, тъй като държавата не им е дала достъп, въпреки че имат обучени служители за нея.

