Кола не спря на "Стоп" и отнесе мъж с тротинетка в центъра на Варна

кадър: Петел

Настанен за лечение, с фрактура на двете ръце, в областта на китките, но без опасност за живота е 45-годишен варненец след пътнотранспортно произшествие.Инцидентът е станал вчера, около 14.00 часа в централната част на Морската столица, съобщиха от ОДМВР-Варна.

Мъжът е управлявал електрическа тротинетка, когато бил засечен и блъснат от лек автомобил, който не спира на знак „Стоп“ и не пропуска двуколесното превозно средство.

Шофьорът на колата отвел веднага пострадалия в спешен кабинет.

По случая е образувано досъдебно производство.

