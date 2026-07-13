Кола се обърна по таван на кръстовището на бул. "Цар Освободител" и ул. "Вяра" във Варна
Снимка: Фейсбук, Виждам те КАТ-Варна, С. Лазаров, П. Станев
Кола се е обърнала по таван на кръстовището на ул. "Вяра" и бул. "Цар Освободител" в морската столица. За това съобщават граждани във фейсбук групата "Виждам те КАТ - Варна".
Инцидентът е станал в следобедните часове, но все още няма официална информация от Областната дирекция на МВР - Варна.
Не се знае има ли пострадали и какво е състоянието им, нито как се е стигнало до обръщането на автомобила.
Според очевидци шофьорът на обърнатата кола е дрифтил.
На място са пристигнали екипи на Пожарната и полицията.
Очаквайте подробности!
Редактор "Екип на Петел",
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