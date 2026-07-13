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Кола се обърна по таван на кръстовището на бул. "Цар Освободител" и ул. "Вяра" във Варна

13.07.2026 / 20:01 2

Снимка: Фейсбук, Виждам те КАТ-Варна, С. Лазаров, П. Станев

Кола се е обърнала по таван на кръстовището на ул. "Вяра" и бул. "Цар Освободител" в морската столица. За това съобщават граждани във фейсбук групата "Виждам те КАТ - Варна".

Инцидентът е станал в следобедните часове, но все още няма официална информация от Областната дирекция на МВР - Варна.

Не се знае има ли пострадали и какво е състоянието им, нито как се е стигнало до обръщането на автомобила.

Според очевидци шофьорът на обърнатата кола е дрифтил.

На място са пристигнали екипи на Пожарната и полицията.

Очаквайте подробности!

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Редактор "Екип на Петел",

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Коментари
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robotron2000 (преди 38 минути)
Рейтинг: 62098 | Одобрение: 1083
този дъртият кош от коя маза го изкопа че успя и да го обърне!!! 
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Dooobre!!! (преди 43 минути)
Рейтинг: 23771 | Одобрение: 7976
Диагноза BMW!!! Надрифтил се! 
Да живей България!

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