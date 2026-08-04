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Колоездач е блъснат до Мол Варна

04.08.2026 / 20:00 1

Кадър Виждам те КАТ - Варна, Б. Пейчева

Колоездач е блъснат на бул. "Владислав Варненчик", съобщават очевидци в социалната мрежа.

"Мол Варна - посока център. Блъснат колоездач, има тапа", съобщават те.

Вижда се, че на мястото има линейка.

Не е ясно в какво състояние е велосипедистът.

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Редактор "Екип на Петел",

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Коментари
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Пиша на кирилица (преди 24 минути)
Рейтинг: 17471 | Одобрение: -954
Е то там от двете страни в локалните има велоалеи. Къв го чини на платната за автомобили?
Светлината колкото и да бърза когато пристигне заварва тъмнината.

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