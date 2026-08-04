Колоездач е блъснат до Мол Варна

Кадър Виждам те КАТ - Варна, Б. Пейчева

Колоездач е блъснат на бул. "Владислав Варненчик", съобщават очевидци в социалната мрежа.

"Мол Варна - посока център. Блъснат колоездач, има тапа", съобщават те.

Вижда се, че на мястото има линейка.

Не е ясно в какво състояние е велосипедистът.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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