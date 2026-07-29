Командирът на ВВС публикува снимка от плажа

Снимка Фейсбук, Николай Русев

Командирът на Военновъздушните сили (ВВС) генерал Николай Русев привлече вниманието в социалните мрежи с нестандартна снимка от плажа. Той публикува кадър, на който е в йога поза, придружен от шеговит коментар за своята гъвкавост.

„Много съм флексибилен. Май хубаво ми се получи този елемент от йога?!“, написа Русев във Facebook.

Публикацията предизвика различни реакции сред последователите му. Част от коментарите бяха критични към избора на поза, докато други приеха снимката с чувство за хумор, пише Блиц.

По-внимателните потребители отбелязаха, че кадърът вероятно е направен в шеговит контекст и е свързан със съвместна снимка на генерала с неговия наследник.

Снимката бързо привлече интерес в социалните мрежи, като поводът за нея остана по-скоро закачка, отколкото официална проява.

Редактор "Екип на Петел",

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