Комисията по стоковите борси и тържищата: България далеч не е най-скъпата държава в Европа, каквито внушения се правят

Пекселс

С 2 лв. е поскъпнала потребителската кошница от 27 основни хранителни продукта през тази седмица в сравнение с миналата. Това съобщиха от Комисията по стоковите борси и тържищата. През миналата седмица тя е била 95 лева, а сега е 97.

Според председателя на комисията Владимир Иванов основният фактор, който определя в момента цените на пазара, особено тези на плодовете и зеленчуците, е сезонният.

"Пазарът у нас се саморегулира и България далеч не е най-скъпата държава в Европа, каквито внушения се правят", подчерта Иванов, цитиран от БНТ.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!