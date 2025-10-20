реклама

Комисията по стоковите борси и тържищата: България далеч не е най-скъпата държава в Европа, каквито внушения се правят

20.10.2025 / 12:25 3

Пекселс

С 2 лв. е поскъпнала потребителската кошница от 27 основни хранителни продукта през тази седмица в сравнение с миналата. Това съобщиха от Комисията по стоковите борси и тържищата. През миналата седмица тя е била 95 лева, а сега е 97.

Според председателя на комисията Владимир Иванов основният фактор, който определя в момента цените на пазара, особено тези на плодовете и зеленчуците, е сезонният.

"Пазарът у нас се саморегулира и България далеч не е най-скъпата държава в Европа, каквито внушения се правят", подчерта Иванов, цитиран от БНТ.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
1
0
kris (преди 37 минути)
Рейтинг: 520726 | Одобрение: 96461
И ни внушават, че сме най-добре платени в Европа, а мушмурок...? Я една гьостерица и с 200....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
1
0
Burton (преди 50 минути)
Рейтинг: 31053 | Одобрение: 3928
е то и 2рата най-скъпа да е не е много по-различно. Факт е, че е най-бедната.
1
0
бачо Кольо (преди 53 минути)
Рейтинг: 20349 | Одобрение: 5459
Айде малко промивка на мозъчетата!
Колкото повече,толкова повече!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама