Костадин Костадинов се хвали, че е поканен на инаугурацията на Тръмп

Костадин Костадинов се похвали с голяма чест от САЩ.

Ето какво пише той:

"Мъдрият български народ е казал "по-добре късно, отколкото никога" Благодаря за поканата, но едва ли ще успея от днес, 15:06 ч., за утре в 7 ч. сутринта:) Просто от Варна до Вашингтон е малко сложно придвижването за толкова кратко време:)

Успех на Доналд Тръмп в управлението на САЩ! Милиони хора гледат към него с надежда за нормализация на международните отношения, а светът като цяло си отдъхна с облекчение след победата му на изборите!"

Режисьорът Тео Ушев обаче написа уточнение:

Копейката и Чорапа се похвалили, че били получили в последния момент покана за заклеването на Оранжевия бандит. И даже Копейкин пуснал скрийншот, в който го канят на Presidential Inaugural Ceremony Viewing and Parade at the Capital One Arena.

Горкият михл**ин, който не знае, че "Viewing" значи, че го канят да гледа церемонията и парада по... телевизията, в специално определена за това зала. Вярно, на голям екран, ама e по телевизията...

В хокейната зала на Capital One Arena, На има-няма миля и половина (3 км) от Капитолия. Може и хокей да ги пуснат да поиграят, знае ли човек...

Та затова е и в последния момент, тези покани са за който минава наоколо, не за "почитатели" на клоуна от Варненските села.

Не го научиха този английски нашите селски политици и това е!"

