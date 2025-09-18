Костадинов: Българската държава е завладяна - нужна е революция

Снимка: Булфото

В изказване от трибуната от НС Костадин Костадинов обвини управляващите, че страната е под контрола на организирани престъпни групи, включително такива с украински произход, и че държавните институции, сред които ДАНС и МВР, „работят“ срещу интереса на гражданите. Костадинов заяви, че решението не е еднократен политически ход, а системен проблем, който изисква радикални мерки.

„Може би най-големият проблем, който ние имаме в нашата страна, е, че целият български народ е убеден в това, че нас ни управлява една мафиотска организирана престъпна група, която разпределя държавния бюджет както реши за добре, т.е. го краде“, започна Костадинов.

Той посочи, че през последните години в страната вече действат и чужди мрежи. „През последните години в нашата държава явно се намесват и други организирани престъпни групи, включително и такива от Украйна, които действат спокойно и с протекция на най-високо ниво“, заяви председателят на „Възраждане“.

Като пример той даде случай във Варна, при който местната структура на ДАНС е разкрила украинска групировка и е предприела действия за екстрадирането ѝ. „Когато местните структури на ДАНС във Варна разкриват украинска групировка и екстрадират лидерите ѝ, а централата на ДАНС веднага връща екстрадираните обратно в държавата ни - това е безпрецедентно. Няма случай за последните 36 години, в който екстрадирани лица да бъдат върнати за 10 дни“, коментира тази фрапираща ситуация Костадин Костадинов.

Той допълни, че вместо да бъдат защитени служителите, разкрили престъпната схема, ръководителят на ДАНС - Варна е бил отстранен. „Всъщност бе пенсиониран, за да не бъде уволнен, защото работеше срещу престъпниците, които унищожават държавата“, подчерта още Костадинов.

В изказването си той свърза различните престъпни групировки у нас с общи интереси. „Единственото, което може да споява тези различни престъпни групировки, е финансов бизнес-интерес“, каза председателят на „Възраждане“ и отправи и сериозни обвинения към властите в Киев. „Режимът на Зеленски подкупва не само европейски, но и американски политици, за да създаде корпоративна лобистка структура. Възниква въпросът: давани ли са пари на най-високо ниво - от министър-председателя до депутати? Ако има такива, каква ще бъде реакцията на българската държава?“, попита той от трибуната на НС.

„За нас е ясно, че българската държава е завладяна. Тя няма как да бъде освободена само с вот на недоверие - нужна е революция“, каза в заключение председателят на политическата организация.

Днес Костадинов призова, през страницата си в социалната мрежа всички свободни българи да се присъединят към протеста пред Народното събрание.

“Днес от 14 ч. - всички свободни българи пред парламента! Блокадата на Народното събрание е свобода за България!”, написа Костадинов.

