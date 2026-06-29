Костадинов: Европа няма как да съществува без Русия

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Лидерът на "Възраждане" участва във форум в Берлин

Председателят на партия "Възраждане" Костадин Костадинов взе участие в срещата на върха на политическата група "Европа на суверенните нации", която се проведе в германската столица Берлин. По време на форума участниците подписаха обща декларация за ценностите на формацията, а българският политик направи остри коментари относно бъдещето на Европейския съюз и отношенията с Руската федерация, цитира Дунав мост.

В мащабното събитие се включиха лидери на национални партии от Германия, Франция, Италия, Полша, Чехия, Унгария, Литва, Словакия и Нидерландия. Форумът бе открит от Станислав Стоянов, който е водач на делегацията на "Възраждане" в Европейския парламент и председател на "Европа на суверенните нации". Присъства и председателят на парламентарната група на формацията Рене Ауст.

В рамките на разговорите представителите подписаха документ за общите си политически ценности. Той се явява продължение на приетата през април 2024 година "Софийска декларация", която постави основите на европейската група.

В публикация в социалните мрежи след срещата Костадин Костадинов коментира позициите на своята партия спрямо европейските институции. Според него обвиненията към "Възраждане" в антиевропейски настроения са парадоксални, тъй като идват от политически сили без реално влияние на континента.

"Същевременно „Възраждане“ е сред водещите фактори в европейския парламент. Никога не забравяйте, че единственото общо между ЕС и Европа е, че ЕС е най-голямата заплаха за бъдещето на Европа. Ако искаме да имаме европейска цивилизация, трябва пълно предоговаряне на ЕС", написа Костадинов в профила си.

Лидерът на "Възраждане" завърши обобщението си от срещата в Берлин с категорична позиция относно мястото на Русия на континента.

"И най-важното - да не забравяме, че най-голямата европейска държава е Русия и без нея Европа няма как да съществува", категоричен бе политикът.

Редактор "Екип на Петел",

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