Костадинов: Конституционният съд е политически орган, в който се изпълняват заповеди

кадър: Нова тв

Конституционният съд не е независим орган. Той е политически орган, независимо от това какво пише в законодателството, независимо от това какво ни говорят влъхвите на българския политически елит. Това коментира председателят на партия „Възраждане” Костадин Костадинов в предаването „Събуди се” по NOVA. Според него политическият морал изисква оставката на Десислава Атанасова, ако данни за нейни съвместни полети с политически лидери се потвърдят, като допълни, че самата институция е излишна и трябва да бъде разформирована.

По повод изнесената информация за общи полети на държавни фигури, Костадин Костадинов посочи, че ако тези данни се потвърдят, и двамата участници трябва да бъдат санкционирани. По думите му „морално укоримо е това, което прави Десислава Атанасова в качеството си на конституционен съдия” и политическият морал изисква тя да подаде оставка.

Според него в съда не се попада по юридически заслуги, а там влизат хора, изпълняващи заповеди. Лидерът на „Възраждане” заяви, че институцията се бави с години по едни дела, а други прекарва изключително бързо, поради което тя „все повече придобива чертите на някакъв особен хибрид между политически санаториум и организирана престъпна група”.

Колкото до това дали една оставка няма да засили присъствието на президента в съда, той коментира, че за неговата формация няма значение дали ще бъде премахнат човек на ГЕРБ и ДПС, за да бъде сложен представител на Радев. По думите му Конституционният съд е излишен и просто трябва да бъде разформирован, за да не харчи парите на данъкоплатците.

Относно изборните резултати той отбеляза, че на последния вот е надделяла пропагандата и усещането, че е по-добре да се снишим и нагодим. Според него народът невинаги е прав и въпреки че формацията му се съобразява с вота, „не сме длъжни да го уважаваме”.

Във връзка със споразумението с Украйна Костадинов прочете официални точки, според които България се ангажира да продължи сътрудничеството в отбраната и да разшири подкрепата си за украинските сили. По думите му страната ни поема ангажименти за осигуряване на индивидуално и колективно обучение, както и за производство на приоритетни оръжия и боеприпаси.

Той изтъкна, че в документа липсват клаузи за защита на Черно море от страна на Украйна към България. По думите му „никъде не се говори за българско национално малцинство в Украйна” и държавата не осигурява обучение на български език.

Относно икономическата ситуация Костадинов коментира, че инфлацията при стоките от малката потребителска кошница е над 50%. По думите му хлябът, който през декември миналата година е бил 2 лева, сега е станал 2,60, като това поскъпване се дължи на еврото и същият процес се е случил в Хърватия и Гърция.

По отношение на казуса с незаконното строителство в София, Костадинов алармира, че в район „Връбница” има над 150 незаконни обекта, а част от тях функционират съвсем спокойно. По думите му служителят от общинската администрация, който е установил тези нарушения, впоследствие е бил подложен на тормоз. Според него в Столична община се следва същият корупционен модел, който е бил наложен от ГЕРБ и ДПС.

Редактор "Екип на Петел",

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