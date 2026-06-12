Костадинов: Турция иска парче от българските земи, Гърция иска водите ни

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Председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов заяви, че Турция е настояла за парче от българските земи, тъй като по думите му Анкара е поискала да вземе на концесия магистрала „Черно море“, когато бъде построена.

Изявлението на Костадинов бе по повод вчерашното посещение на турския външен министър Хакан Фидан у нас.

„Той дойде и каза, че ако искаме да предоговорим условията по „Боташ“, трябва да разговаряме за изграждането на АМ „Черно море“. А точно преди няколко дни регионалният министър заяви точно за тази магистрала „Черно море“, че има планове да бъде отдадена на концесия“, добави Костадинов.

Преди това той разкритикува и посещението на гръцкият премиер Кириакос Мицотакис, който по думите на Костадинов „ултимативно е поискал водите на България“.

„България е със затихващи функции заради онези наши сънародници, които гласуваха за тази евроатлантическа тълпа. Защото тези два случая са симптоматични, съседите ни нямат никакво уважение към нас. Ние сме една колония, в която всеки си прави каквото си иска“, каза още лидерът на „Възраждане“.

След това той попита кое чуждо посолство назначи външният ни министър, който Костадинов нарече „предател“ и „неадекватен избор“.

Преди него на трибуната излезе Слави Василев, който в декларация от името на ПГ на „Прогресивна България“ изрази подкрепата си за ежегодното шествие на семейството.

Той подчерта, че съхраняването на традиционното семейство между мъж и жена е стълб на нашата идентичност и бъдеще и напомни, че по-голямата част от българското общество отстоява принципите на традиционното семейство.

„Ние от „Прогресивна България“ признаваме ролята на семейството и според Конституцията на нашата страна бракът е доброволен съюз между мъж и жена, а майчинството, раждането и отглеждането на дете са под закрилата на държавата и обществото. Ето защо заставаме зад правото на всички български родители да възпитават своите деца спрямо собствените си морални и философски съображения, без налагането на външен натиск“, декларира от трибуната Василев.

Народният представител допълни, че шествието за семейството е кауза, която е необходима, за да се запазим като общност и държава.

„Бъдещето на страната не се кове в модерните идеологически течения, а в българския дом“, подчерта в заключение Слави Василев.

След двете декларации депутатите започнаха дебати по промените в Закона за държавния дълг.

Редактор "Екип на Петел",

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