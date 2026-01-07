Костадинов: Възраждане ще стане първа политическа сила, ще възстанови българския лев, ще извади страната от шиткойн зоната и ще срине едновременно и ЕЦБ, и ЕК

Кадър Фб

Костадин Костадинов обяви, че Възраждане ще стане първа политическа сила на следващите избори.

Ето какво казва той:

Точно 6 дни отне на еничарите да започнат открито да говорят за финалното заличаване на българската държава. След като незаконно и насила вкараха страната ни в шиткойн зоната и откраднаха парите на българите, вчера еничарите за първи път, официално, поискаха заличаването и на българската държава. В позиция на една от еничарските групировки (Да, България) се казва, че България трябва да влезе в европейска система с обща армия и разузнавателни служби, като вече открито се говори за превръщането на ЕС във федерална държава, в която България ще бъде управлявана от Брюксел провинция.

Ние вече нямаме валута, а следващите стъпки са налице - ликвидиране на армията, парламента, правителството и държавата. Всичко това еничарите ще ни представят като "интеграция в сърцето на Европа" и "начин за забогатяване на хората".

Еничарите обаче сбъркаха момента и фатално подцениха българския народ. Идват избори през март, след по-малко от 3 месеца. На тези избори Възраждане ще стане първа политическа сила, ще възстанови българския лев, ще извади страната от шиткойн зоната и ще срине едновременно и ЕЦБ, и ЕК. А съдбата на еничарите е ясна - арест, съд, затвор. Достатъчно е само едно - да се гласува за Възраждане. Ние ще свършим останалото.

