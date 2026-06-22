Костадинов: Великобритания е отмираща държава, ще се разпадне

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Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов коментира оставката на британския министър-председател Киър Стармър, като я определи като доказателство за поговорката, че „който гроб копае другиму, сам пада в него“. В публикация във „Фейсбук“ той прогнозира и разпад на Обединеното кралство, предаде Евроком.

Според председателя на „Възраждане“ цялата „отмираща държавна формация Великобритания“ се е запътила към „гроба“. Като аргументи за твърдението си той посочва няколко вътрешнополитически процеса в страната.

Костадинов обръща внимание на сепаратистките настроения в Шотландия и Уелс, където по думите му „упорито говорят за независимост“. Според него това е един от ключовите фактори, които допринасят за дестабилизацията на Обединеното кралство.

Политикът коментира и ситуацията в Северна Ирландия. Той твърди, че там вече има католическо мнозинство, което прави обединението с Република Ирландия „само въпрос на време“.

В анализа си Костадинов засяга и самата Англия. Според него коренното английско население „се надига за правата си“ и иска да прогони „колонизиралите го емигранти“.

Лидерът на „Възраждане“ прогнозира, че партиите на Найджъл Фараж и Рупърт Лоу са напът да изместят както лейбъристите, така и консерваторите от парламента. Това, по думите му, е част от по-голяма тенденция на политическа промяна.

Коментарът му за процесите в Обединеното кралство е в унисон с негови предишни позиции за бъдещето на Европа. В края на 2023 г. той заяви, че Европейският съюз е „най-голямата заплаха“ за европейската цивилизация по време на среща на партии от групата „Идентичност и демокрация“.

Костадинов завършва публикацията си с обобщението, че „предстоят ни много, много интересни месеци“.

Редактор "Екип на Петел",

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