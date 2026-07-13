Костадинов: Защо демократична Испания отказва референдум за незавимост на Каталония, а Великобритания на Шотландия?

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Много интересна препратка направи Костадин Костадинов в "Дарик".

"Като говорим за демокрация защо една демократична държава Испания отказва референдум за незавимост на Каталония, а Великобритания на Шотландия?

И още много примери мога да дам с национални малцинства", посочи той.

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов бе специален гост в „Денят на Дарик“ и коментира казуса с полетите на Делян Пеевски, справката на МВР относно лица, пътували с него, както и ответната реакция от страна на ДПС по случая.

„Всичко е точно така, както го каза Демерджиев. Ако от ДПС твърдят, че всичко е лъжа и фантастика, нека покажат документите. Господин Хамид поиска тази справка и тя е при него. Ако наистина доказва, че Демерджиев лъже, защо не я покаже публично? В противен случай остават само думи срещу думи. Според мен справката всъщност потвърждава казаното от Демерджиев. Всеки журналист има пълното основание да поиска тази справка да бъде показана.“

„Не коментирам личните отношения и никога не съм го правил. В случая обаче не говорим за личен живот, а за обвързаности между хора, които не би трябвало да имат подобни връзки. Не става дума за това какви са отношенията им, а за факта, че очевидно споделят общи интереси. Когато сред тези хора има и конституционен съдия, това вече е сериозен обществен въпрос.“

„Още когато министърът изнесе информацията, казах, че госпожа Десислава Атанасова трябва да подаде оставка. Недопустимо е конституционен съдия да бъде свързван с подобен случай. Не чух от нея едно просто и категорично изречение: „Не съм летяла с Пеевски.“ Ако беше казано ясно, нямаше да има толкова въпроси.“

„Пеевски твърди, че е плащал със свои средства и с парите на семейството си. Ако това е така, откъде идват тези огромни средства? И къде са отразени те в имуществените му декларации? Всеки депутат, министър, президент, съдия и прокурор подава такава декларация. Ако средствата са на адвокатско дружество, тогава не можеш да казваш, че са лично твои. А тук говорим за суми, които съвсем не са малки.“

„Според мен прекалено се вторачваме в личността на Пеевски. Полетите са само върхът на айсберга. Ако само за тях са похарчени около 1,8 милиона лева, големият въпрос е откъде идват всички останали средства. Тук вече говорим не за милиони, а вероятно за стотици милиони, дори за милиарди. Именно в тази посока трябва да бъде насочено разследването, а аз не виждам такива действия.“

„Ако министърът на вътрешните работи разполага с информация, той трябва да я представи изцяло, а не да казва, че ще покаже още данни, ако някой продължи да задава въпроси. Това не е нормален подход. Ако има доказателства за корупция, те трябва да доведат до разследване и действия, а не до частично разкриване на информация. В противен случай остава впечатлението, че се показва само толкова, колкото е необходимо за политически натиск.“

„Радев се държи като модерен Андрешко. Той гледа да се сниши, да не бъде първи в нищо и да не се бута между шамарите. Но Андрешко в разказа е обикновен човек, който се противопоставя на несправедливостта, докато министър-председателят представлява милиони българи и няма право да се крие зад подобно поведение. По време на кампанията слушахме, че България ще има силен глас в Европа, а сега ни обясняват, че това било върховна дипломация. Не, това не е дипломация, а измекярщина. Радев се оказа хитрец, който обещава едно, а прави друго.“

Редактор "Екип на Петел",

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