Костадинов в НС поиска България да присъедини части от Украйна, да се слее с Македония и да излезе от ЕС и НАТО
Лидерът на партия "Възраждане" Костадин Костадинов заяви, че единственият истински съюзник на България е нейният народ. Той каза това по време на откриването на новата парламентарна сесия.
Преосноваване и териториални предложения
Костадинов предложи преосноваване на България, като част от визията му включва и идеята за присъединяване на Южна Бесарабия към страната. Това са южни част от настоящата територия на Украйна.
"Обединението ни с Република Северна Македония по модела на ФРГ и ГДР, както и връщане на Южна Бесарабия към България, е цел, която може да бъде постигната в следващите няколко години", изтъкна Костадинов. Нацията, държавата и културната идентичност са трите основи в политиката на „Възраждане", добави той.
Това предложение той мотивира с исторически и геополитически аргументи, свързани с българската диаспора в региона.
Отношението към международните съюзи
Костадинов настоя за преразглеждане на участието на България във всички международни съюзи, включително ЕС и НАТО, цитира България он ер.
Според него страната трябва да ги напусне, ако те не отговарят на националните интереси.
Лидерът на "Възраждане" омаловажи значението на членството ни в Еврозоната, като го свърза с икономически проблеми и социални предизвикателства.
Социално-икономически критики
Костадинов подчерта, че България редовно оглавява негативни класации, включително:
Най-ниска раждаемост в ЕС
Най-ниски доходи сред страните членки на евросъюза
Проблеми с образованието и здравеопазването
Според Костадинов тези фактори показват необходимостта от коренна промяна в политическата и икономическата стратегия на страната, като основният акцент трябва да бъде върху защитата на националните интереси и благосъстоянието на българските граждани, предаде БГНЕС.
