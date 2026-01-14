Костадинов в НС поиска България да присъедини части от Украйна, да се слее с Македония и да излезе от ЕС и НАТО

Булфото

Лидерът на партия "Възраждане" Костадин Костадинов заяви, че единственият истински съюзник на България е нейният народ. Той каза това по време на откриването на новата парламентарна сесия.

Преосноваване и териториални предложения

Костадинов предложи преосноваване на България, като част от визията му включва и идеята за присъединяване на Южна Бесарабия към страната. Това са южни част от настоящата територия на Украйна.

"Обединението ни с Република Северна Македония по модела на ФРГ и ГДР, както и връщане на Южна Бесарабия към България, е цел, която може да бъде постигната в следващите няколко години", изтъкна Костадинов. Нацията, държавата и културната идентичност са трите основи в политиката на „Възраждане", добави той.

Това предложение той мотивира с исторически и геополитически аргументи, свързани с българската диаспора в региона.

Отношението към международните съюзи

Костадинов настоя за преразглеждане на участието на България във всички международни съюзи, включително ЕС и НАТО, цитира България он ер.

Според него страната трябва да ги напусне, ако те не отговарят на националните интереси.

Лидерът на "Възраждане" омаловажи значението на членството ни в Еврозоната, като го свърза с икономически проблеми и социални предизвикателства.

Социално-икономически критики

Костадинов подчерта, че България редовно оглавява негативни класации, включително:

Най-ниска раждаемост в ЕС

Най-ниски доходи сред страните членки на евросъюза

Проблеми с образованието и здравеопазването

Според Костадинов тези фактори показват необходимостта от коренна промяна в политическата и икономическата стратегия на страната, като основният акцент трябва да бъде върху защитата на националните интереси и благосъстоянието на българските граждани, предаде БГНЕС.

