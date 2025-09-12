Костадинов за случая в Русе: 4-ма младежи пребиват един човек. Не приемам насилието в никакъв случай

Кадър Ютуб

Лидерът на "Възраждане" обеща да изтегли България от еврозоната, ако партията му дойде на власт

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов заяви, че ще подкрепи внесения днес вот на недоверие към правителството и обеща едностранно изваждане на България от еврозоната, ако партията му дойде на власт. Изявленията бяха направени в предаването "Денят на Дарик", където политикът коментира актуални теми от вътрешнополитическия живот.

"МВР през последните години се превърна в една институция, която вместо да пази хората от престъпниците, пази престъпниците във властта от хората," заяви Костадинов, като допълни, че щатът на вътрешното министерство е раздут, но не за сметка на редовите полицаи, които трябва да бъдат сред гражданите.

Относно еврозоната, позицията на лидера на "Възраждане" беше категорична: "В момента, в който ние започнем да управляваме държавата, едностранно ще извадим България от еврозоната. И това ще стане буквално в рамките на един месец." Според него страната ни влиза незаконно в еврозоната, тъй като на българите е било отнето правото да бъдат питани чрез референдум.

Коментар за побоя в Русе

Костадинов коментира и скорошния случай с побоя над полицейски шеф в Русе, като заяви: "Аз не мога да приема в никакъв случай одобряването на насилието. В този случай виждаме как четирима млади български граждани пребиват един човек. И аз няма как да го одобря това нещо."

Той отхвърли оправданията за насилието с думите: "Чух аргумента, че единият бил казал нещо, пък те след това станали и го пребили. Ако приема този аргумент за меродавен и започна да го прилагам в парламента, повярвайте ми, трябва всеки ден да пребиваме по няколко десетки души."

Критики към правителството

В интервюто лидерът на "Възраждане" не спести критики към настоящото правителство, наричайки го "престъпно" и "небрежно". Особено остро реагира на изказванията на министър-председателя за българско малцинство в Македония, определяйки ги като "държавна измяна".

Костадинов отбеляза още, че дупката в бюджета е огромна и ще наближи 9 милиарда лева, което според него е доказателство за липса на производство в страната.

Той призова мълчаливото мнозинство в България да си "отвори устата" и да каже на висок глас какво иска, за да не говорят от негово име "политически шмекери, спекуланти и трафиканти".

