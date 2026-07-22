Коцев: Бабаити без номера изсипват по нощите едрогабаритни отпадъци около контейнерите във Варна

снимка: Благомир Коцев

На телефон 112 сигнализирайте за всички бабаити без регистрационни номера, които изсипват по нощите едрогабаритни отпадъци около контейнерите във Варна, за да изглежда на сутринта градът ни заринат от боклуци. За това апелира кметът на Варна Благомир Коцев.

"Получих снимка от служител на сметосъбиращата фирма. Тя е поредната от много през последните месеци. За всеки такъв случай съм сезирал компетентните органи. Направих го веднага и сега, и полицията вече извършва проверка.", посочва Коцев.

По думите му са предприети крути мерки - поставяме подвижни камери, като постоянно ще променяме местата им, за да не може да се предвиди къде са, налагаме санкции и работим заедно с компетентните органи, за да спрат саботажите. Правят се усилия за повишаване качеството на работата на сметосъбиращата фирма.

"Когато има злонамерени действия, с които се рискува здравето на хората, се активизират всички възможни механизми, за да се спре беззаконието.

Варна не е регламентирано сметище.", категоричен е кметът на морската столица.

Редактор "Екип на Петел",

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