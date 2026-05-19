Коцев: Горд съм, че съм варненец, Дара показа, че с упоритост и с усърден труд може да върви срещу вятъра

19.05.2026 / 19:55 2

Снимка: Булфото

Горд съм, че съм варненец днес, защото Дара е тук и искам да ѝ благодаря като посланик на Варна. Това заяви кметът на Варна Благомир Коцев пред събралите на концерта и парти под открито небе в София за отпразнуване на победата на певицата Дара на „Евровизия“, предава БТА.

Благодаря, че ни направи щастливи и горди, че сме българи, мен - че съм варненец, обърна се той към певицата и я покани във Варна при първа възможност.  

Никога не сме съмнявали в нейния успех и в нейния талант, но тя показа и нещо повече, че с упоритост и с усърден труд може да върви срещу вятъра. Ние, варненци, сме свикнали да навигираме нашия кораб срещу вятъра, но винаги намираме пристанището към успеха, каза Благомир Коцев. Успех напред и те очакваме във Варна, добави той. 

Rakita (преди 57 минути)
Рейтинг: 1528 | Одобрение: -887
Подготви стадиончето което се строи 20 години и ще имаме Варнаранга 2!
докога
Пиша на кирилица (преди 1 час)
Рейтинг: 16984 | Одобрение: -941
Кмете казаните за домашни битови отпадъци преливат, ти ходиш да се забавляваш в София.
Светлината колкото и да бърза когато пристигне заварва тъмнината.

