Коцев: В най-кратки срокове издаваме актове за събаряне на строителството в Баба Алино

Кадър Нова тв

Общината ще издаде в най-кратки срокове актове за събаряне и няма да има толерантност за нелегалното строителство в Баба Алино. Това заяви кметът на Варна Благомир Коцев на заседание на Общинския съвет във Варна.

Като мащабна схема, която е започнала поне от 2023 г. с удостоверения, издавани от кметство "Приморски", определи казуса с незаконните строежи в местността Баба Алино кметът на Варна Благомир Коцев, предаде БНР. По думите му по време на предишната администрация и по време на управлението на ГЕРБ, 3 на брой свидетелства за търпимост са били издадени, а документите са били свързани с 21 сгради, които още тогава са били узаконени с фалшиви документи, които, цитираме, не отговарят на реалната ситуация. На базата на тези удостоверения за търпимост тези сгради са вкарани в кадастъра, обясни Благомир Коцев. Не е вярно тиражираното мнение, че нищо не е направено, допълни той. Коцев подчерта, че ако има институционална грешка, хората, които са замесени в нея, ще бъдат наказани.

Всички институции са замесени в казуса с местността Баба Алино, каза още Благомир Коцев, след което допълни, че „единствено Община Варна работи в една посока“. Според него всички други институции са участвали в поддържането на тази схема, а в условията на редовно правителство "нямаше как да се борим", продължи кметът на Варна.

Коцев информира, че удостоверенията за търпимост са издавани точно преди местните избори през 2023 година. Истината и фактите ще излязат наяве, много дълбока е заешката дупка, подчерта Благомир Коцев. Той уточни, че благодарение на сегашното ръководство на МВР тази схема се "осветява".

В момента тече проверка в общинското звено за строителен контрол във Варна за евентуално умишлено забавяне или бездействие по случая с незаконното строителство в местността Баба Алино. Това съобщи кметът на Варна Благомир Коцев на редовното заседание на Общинския съвет с извънредна точка изслушването му по темата.

Проверява се цялата кореспонденция, както и всички преписки, водещи до издаването на актовете.

Резултатите от проверката се очаква да излязат през следващите дни. Мащабите на това, случило се там, заслужава националното внимание, което е факт, подчерта Благомир Коцев.

