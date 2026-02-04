кадър:

Кралицата на Нидерландия Максима доброволно се е записа за военна служба, обяви кралският двор в Хага, като посочи, че тя ще бъде "резервист", предаде ДПА.

Първият ден от военната служба на 54-годишната съпруга на крал Вилем-Александър вече премина, посочва още кралския двор.

След кратък период на военно обучение се очаква кралицата да служи известно време във въоръжените сили на Нидерландия, допълва БТА.

Максима последва примера на най-голямата си дъщеря Амалия, която вече завърши основното си военно обучение и стана резервист. Амалия заяви, че възнамерява да съчетава почасовата военна служба с висшето си образование.

Кралица Максима вече участва в учение на граничната полиция през октомври миналата година, по време на което носеше камуфлажна униформа и боя на лицето.

Нидерландските резервисти могат да бъдат мобилизирани при извънредни ситуации, като наводнения или в случай на война, отбелязва ДПА.

