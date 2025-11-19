реклама

Кръвната проба на пияния шофьор на камион във Варна показа по-малко от 5 промила

19.11.2025 / 12:17 0

снимка: МВР

Кръвната проба на шофьора на товарен автомобил, който бе седнал зад волана солидно почерпен, показа концентрация на алкохол от 3,5 промила, съобщават от пресцентъра на полицията.

Разликата, според експерти, се получава, когато консумацията на спиртни напитки е била малко преди инспекцията и тя още не е абсорбирана в кръвта, а е в по-големи дози в издишания въздух.

Още по темата четете тук

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама