Кръвната проба на пияния шофьор на камион във Варна показа по-малко от 5 промила

снимка: МВР

Кръвната проба на шофьора на товарен автомобил, който бе седнал зад волана солидно почерпен, показа концентрация на алкохол от 3,5 промила, съобщават от пресцентъра на полицията.

Разликата, според експерти, се получава, когато консумацията на спиртни напитки е била малко преди инспекцията и тя още не е абсорбирана в кръвта, а е в по-големи дози в издишания въздух.

