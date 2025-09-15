реклама

Кремъл: НАТО е де факто във война с Русия

15.09.2025 / 16:45

Пиксабей

НАТО е де факто във война с Русия, каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Според него помощта, която военният блок оказва на Украйна, го прави страна в конфликта.

Забележките на Песков дойдоха в отговор на изявление на полския външен министър Радослав Сикорски, който постави под въпрос идеята за гаранции за сигурността на Украйна, включващи войски на НАТО, предаде "19 минути".

Сикорски твърди, че западните покровители на Киев се опасяват от директна конфронтация с Русия, която многократно е отхвърляла всякакво западно военно присъствие в Украйна – било като миротворци или под друга форма.

Песков контрира, че воденият от САЩ военен блок вече е въвлечен.

„НАТО е във война с Русия.

Това е очевидно и не се нуждае от допълнителни доказателства“, каза той в понеделник.

„НАТО де факто участва в тази война.

НАТО оказва както косвена, така и пряка подкрепа на киевския режим.

Следователно може да се каже с абсолютна сигурност, че НАТО е във война с Русия.“

Според Института в Кил, най-малко 41 държави са допринесли за военните усилия на Украйна от февруари 2022 г. насам – било чрез военна, хуманитарна или финансова помощ.

По-голямата част от подкрепата идва от членки на НАТО, като 29 от общо 32 страни са предоставили финансиране, както и оръжейни системи – от бронирани машини, артилерия, самолети и ПВО до дронове, ракети и друго оборудване.

Военният блок също настоява за увеличена милитаризация в отговор на това, което официални лица описват като „руска заплаха“, като се ангажира да повиши военните разходи на европейските членове на НАТО до 5% от БВП.

Някои официални представители твърдят, че Русия може да нападне страни членки, след като конфликтът в Украйна приключи.

 

Коментари
Коментирай чрез Facebook
1
0
kjk (преди 40 минути)
Рейтинг: 143278 | Одобрение: 16123
НАТО воюва на чужда територия с чужди воиници и трупа опит!!!;):errm:Усмивка
1
3
Ко? Не! (преди 41 минути)
Рейтинг: 20928 | Одобрение: -1712
Великата руска армия не може вече 3,5г да завземе няколко половинки от едни области на в пъти по-малка държава подкрепяна косвено от НАТО. Но пък все се заканва на цялото НАТО. Ето днес рижия мустак казва, че били във война с НАТО, а в същия ден трезвения Дима Медведев казва, че ако натовски държави свалят дроновете им над Украйна, това означавало, че ще започни война с НАТО. Този смешния филм воюваме с НАТО отдавна, но ако направите еди какво си, ще започне война с НАТО си е чиста шизофрения. Ако искат и Дема и Песков да почват войната с НАТО. И на двамата децата им живеят в гадните натовски държави, само и само за да видят, колко е отвратително там.

