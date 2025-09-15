Пиксабей

НАТО е де факто във война с Русия, каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Според него помощта, която военният блок оказва на Украйна, го прави страна в конфликта.

Забележките на Песков дойдоха в отговор на изявление на полския външен министър Радослав Сикорски, който постави под въпрос идеята за гаранции за сигурността на Украйна, включващи войски на НАТО, предаде "19 минути".

Сикорски твърди, че западните покровители на Киев се опасяват от директна конфронтация с Русия, която многократно е отхвърляла всякакво западно военно присъствие в Украйна – било като миротворци или под друга форма.

Песков контрира, че воденият от САЩ военен блок вече е въвлечен.

„НАТО е във война с Русия.

Това е очевидно и не се нуждае от допълнителни доказателства“, каза той в понеделник.

„НАТО де факто участва в тази война.

НАТО оказва както косвена, така и пряка подкрепа на киевския режим.

Следователно може да се каже с абсолютна сигурност, че НАТО е във война с Русия.“

Според Института в Кил, най-малко 41 държави са допринесли за военните усилия на Украйна от февруари 2022 г. насам – било чрез военна, хуманитарна или финансова помощ.

По-голямата част от подкрепата идва от членки на НАТО, като 29 от общо 32 страни са предоставили финансиране, както и оръжейни системи – от бронирани машини, артилерия, самолети и ПВО до дронове, ракети и друго оборудване.

Военният блок също настоява за увеличена милитаризация в отговор на това, което официални лица описват като „руска заплаха“, като се ангажира да повиши военните разходи на европейските членове на НАТО до 5% от БВП.

Някои официални представители твърдят, че Русия може да нападне страни членки, след като конфликтът в Украйна приключи.

