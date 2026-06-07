Кристиан Ериксен колабира по време на мача на Дания срещу Украйна

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Датският национал Кристиан Ериксен колабира по време на приятелската среща между Дания и Украйна, играна в град Одензе – третия по големина град в Дания, предава Нова телевизия. Бившият полузащитник на "Тотнъм Хотспър" и "Манчестър Юнайтед" падна на терена по време на двубоя, което наложи незабавната намеса на медицинските екипи.

Според първоначалната информация Ериксен е бил в съзнание след инцидента. Срещата е била прекратена.

Случаят предизвика сериозно безпокойство, тъй като през 2021 г. датчанинът преживя сърдечен арест по време на мача между Дания и Финландия на Европейско първенство по футбол 2020. Тогава той беше реанимиран на терена, а впоследствие се възстанови и се завърна към професионалния футбол.

Очаква се в следващите часове от датската футболна федерация да предоставят повече информация за състоянието на футболиста.

Редактор "Екип на Петел",

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