Кристин Лагард: Добре дошла в евросемейството, България

01.01.2026 / 16:07 0

кадър: бТВ 

"Добре дошла в евросемейството, България! Днес празнуваме 21-вия член, който приема нашата единна валута". Това написа във Facebook председателят на ЕЦБ Кристин Лагард.

Тя публикува колаж с надпис на английски и български, а ЕЦБ отбеляза историческото събитие като освети главната си сграда във Франкфурт, предаде Нова тв.

