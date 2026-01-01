Кристин Лагард: Добре дошла в евросемейството, България

кадър: бТВ

"Добре дошла в евросемейството, България! Днес празнуваме 21-вия член, който приема нашата единна валута". Това написа във Facebook председателят на ЕЦБ Кристин Лагард.

Тя публикува колаж с надпис на английски и български, а ЕЦБ отбеляза историческото събитие като освети главната си сграда във Франкфурт, предаде Нова тв.

