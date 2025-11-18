Кубрат Пулев: Искам Усик

Булфото

Кубрат Пулев ще предизвика Олександър Усик, ако защити регулярната световна титла на WBA. Българският боксьор се завръща на ринга след едногодишна пауза, за да защитава пояса срещу Мурат Гасиев, който е амбициран да реши мача в Дубай с нокаут.

Руснакът е бивш шампион на WBA и IBF в полутежка категория, който от 2020 г. се състезава в тежка категория, предаде Тема Спорт

За 44-годишния Пулев това ще бъде първа защита на пояса, спечелен миналата година. Българинът е категоричен: титлата не му се дава лесно, а след защитата гледа директно към великия украинец.

„Дубай ще види двама воини, двама нокаутьори, двама мъже, които живеят за победата. Уважавам Мурат, но аз съм шампионът. Ще защитя титлата си с гордост, а после искам Усик за безспорната корона“, заяви Пулев дни преди мача.

Междувременно Усик се отказа от титлата на WBO и загуби статута си на абсолютен шампион. Поясът беше присъден на британския боксьор Фабио Уордли, който спечели правото да се бие с Усик, след като нокаутира Джоузеф Паркър. Уордли става 11-ият британец с титла в тежка категория.

На какво се надява Гасиев?

32-годишният руски боксьор влиза в боя на 12 декември с увереност и амбиция да реши мача с нокаут.

„Отдавна чаках тази възможност. Пулев е силен шампион, но аз съм по-силен от всякога. Феновете ще видят истинска битка. Ще спечеля с нокаут. Нищо няма да ме спре по пътя ми към световната титла“, заяви Гасиев.

Битката Пулев–Гасиев е кулминацията на големия боксов фестивал в Дубай – част от световното първенство на IBA за мъже с награден фонд от 8 милиона долара. Фестивалът започва на 9 декември и приключва на 13 декември, като гвоздеят в програмата е именно дуелът за титлата в тежка категория.

