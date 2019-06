Курсът на биткойна надхвърли $9500: най-високата цена за последните 13 месеца

kaldata.com

В четвъртък, 20 юни, цената на биткойна надхвърли $9500 и по този начин курсът на основната криптовалута постигна своя максимум за последните 13 месеца. За последен път първата криптовалута се търгуваше при тази цена през месец май 2018 година, след което започна спадът в нейния курс.

В редица борси, като например Bitstamp, биткойнът превиши $9600.

През последните 24 часа цената на биткойна нарасна с над 6%, като в същото време пазарната капитализация на основната криптовалута достигна $170 милиарда.

Днес Bitcoin курсът нарасна още повече. Първата криптовалута вече се търгува при немалката цена $9 808,15, като това е ръст от 6,26%. Криптоборсите направиха малка корекция, но биткойн курсът си остана над $9 800 и е необходим още съвсем малък ръст, за да бъде прехвърлена психологическата граница от $10 000.

Преди няколко часа съоснователят на криптовалутната борса Gemini Тейлър Уинкълвос заяви, че ако биткойнът преодолее $10 000, можем да не се съмняваме, че цената на един BTC скоро ще превиши $15 000.

Tyler Winklevoss✔@tylerwinklevoss

If bitcoin breaks 10k, you can bet it’s going to break 15k...

6 718

19:50 ч. - 19.06.2019 г.

Информация за реклами в Twitter и поверителност