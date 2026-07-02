Кутев: Илияна Йотова ще спечели изборите

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Нямам съмнение, че Илияна Йотова ще е кандидат за президентските избори по един или друг начин. Въпросът дали ще бъде на „Прогресивна България“, ще го каже партията, а там има механизми, които не са задействани.



Това заяви депутатът от ПГ на "Прогресивна България" Антон Кутев в ефира на Нова телевизия тази сутрин, цитира Трибюн.



Убеден съм, че Йотова е прекрасен президент и е човек, който може да спечели изборите, каза още Кутев, уточнявайки, че няма как да каже повече, тъй като той все още не е член на партия „Прогресивна България“, а е член на БСП.



Според депутата и PR на парламентарната група на ПБ интрига засега няма, въпреки липсата на решение.



Няма интрига засега, аз не виждам интрига, добави Кутев и продължи: Има само 2 месеца, тогава ще имаме кандидат и ще го видим.

Редактор "Екип на Петел",

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