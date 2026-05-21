Куюмджиев: Произвеждаме колосални количества електроенергия
Нормално е, когато идва нова власт да има смени. Всеки иска да работи със свой екип. Тези смени не означават, че предишното ръководство не е вършило работа.
Това заяви в предаването "Денят на живо" бившият зам.-министър на енергетиката Явор Куюмджиев, който коментира темата за смяната на ръководството на БЕХ.
Трябва да дадем сто дни на новата власт. Те получиха пълна подкрепа и голям кредит на доверие. Като минат тези сто дни, тогава ще можем да коментираме каква енергийна стратегия предлага министър Ива Петрова. За мен новият екип в министерството е изграден от професионалисти, но те са на работа от две седмици. Нека мине време, за да коментираме как работят и какво са свършили", повтори той. "
"За мен в момента има проблем със запълването на мрежата на ЕСО и няма как да се извършват нови присъединявания. Това е предизвикателство, което трябва да бъде решено, а не произвеждането на електроенергия, защото в момента произвеждаме колосални количества електроенергия и отново изнасяме ток. Аз съм убеден, че в ЕСО ще се справят с този проблем, защото там са уникални професионалисти", завърши Явор Куюмджиев.
