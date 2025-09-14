Ламборгини за 1,3 милиона лева катастрофира на изхода на Варна

Кадър Фб

Брутална катастрофа на магистрала "Хемус" на излизане от Варна преди отбивката за Летището.

Lamborghini Revuelto катастрофира брутално преди броени минути след излизане от Варна!, съобщи Emotion on Wheels

Дано всички участници в ПТП-то са живи и здрави, посочват от фен страницата на супер коли.

Колата, чиято цена надхвърля 1,3 милиона лева, е силно смачкана в предната част.

Все още няма официална информация.

Карайте внимателно в района.

Инцидентът е предизвикал километрична опашка от автомобили в посока извън града, а движението в района е силно затруднено. На място има екипи на полицията, които регулират трафика и извършват оглед на местопроизшествието.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!