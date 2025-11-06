Латвия достави на Украйна 21 бронетранспортьора

Кадър Youtube

Латвия достави на Украйна още 21 бронетранспортьора за отбрана срещу продължаващата руска агресия, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Украинският министър на отбраната Денис Шмихал прие шестколесните бронетранспортьори "Патрия" (Patria) по време на посещението си днес в латвийската военна база в Адажи, близо до столицата Рига.

Това "демонстрира приятелството, партньорството и нашата готовност да допринесем колкото е възможно повече", заяви латвийският министър на отбраната Андрис Спрудс. Латвия непрекъснато е подкрепяла Украйна и продължава да го прави с цялото си сърце, добави той.

Шмихал изрази благодарност към Латвия, членка на ЕС и НАТО, за бронираните превозни средства, като подчерта, че въпреки появата на дронове и други нови технологии, конвенционалните оръжейни системи остават от решаващо значение. Той отбеляза, че бронетранспортьорите са ефективни и спасяват живота на войниците.

Латвия е доставила общо 42 бронетранспортьора на Украйна през тази година.

Украйна се защитава от повече от три години и половина с масивна помощ от Запада срещу руските атаки.

Латвия, която граничи с Русия и нейния съюзник Беларус, е сред най-решителните поддръжници на Киев. Според Андрис Спрудс балтийската република ще предостави военна помощ тази година в размер на около 0,3% от икономическия си продукт.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!