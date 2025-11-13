Лавров: Надяваме се Вашингтон да не предприема действия към ескалиране на конфликта в Украйна

Кадър Youtube

Руският външен министър Сергей Лавров заяви в интервю, публикувано късно в сряда, че се надява Вашингтон да не предприема действия, които да доведат до ескалация на конфликта в Украйна, предаде Ройтерс.

Лавров каза, че американският президент Доналд Тръмп, който отдавна се обявява за диалог с Русия, се опитва изцяло да вникне в руската позиция за Украйна и "демонстрира ангажимент към намирането на трайно мирно решение", предава БНР.

"Разчитаме на здравия разум и на това тази позиция да вземе надмощие във Вашингтон и те да се въздържат от действия, които може да ескалират конфликта до ново ниво", каза Лавров, цитиран от руската държавна агенция ТАСС.

Коментарите му оригинално са част от интервю за италианския в. "Кориере дела Сера". ТАСС съобщава, че вестникът е отказал да публикува интервюто.

Лавров твърди, че Тръмп е признал, че една от причините за руските действия е разширяването на НАТО и разполагането на инфраструктура на пакта край границите на Русия.

"Всъщност за това руският президент Владимир Путин и Русия предупреждават в продължение на последните 20 години", казва руският първи дипломат. И настоя, че Европа работи срещу американските стъпки към намиране на мирно решение.

