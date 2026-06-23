Лавров: Русия ще помогне на Беларус при нападение от Украйна

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Русия ще помогне на Беларус в случай на външна агресия, като ще приложи целия комплекс от мерки, предвидени в двустранния договор. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров по време на кръгла маса в Дипломатическата академия в Москва.

Според него по този начин ще бъде гарантирана сигурността както на съюзника на Русия, така и на общата им Съюзна държава. Лавров обвини Запада в опити Минск да бъде въвлечен директно в конфликта в Украйна, за да се разшири географията на бойните действия, цитира Евроком.

Руският първи дипломат определи като „просташки“ исканията на украинския президент Володимир Зеленски „да се въведе ред“ в Беларус. Изявленията на Лавров идват на фона на данни от Киев, че Русия активно използва беларуската територия за атаки, а украинското разузнаване съобщи преди малко повече от месец за изграждане на военна инфраструктура по границата.

В изказването си Лавров отправи и редица други обвинения. Той заяви, че Европа се стреми към прекратяване на огъня само за да получи „глътка въздух“, с която да въоръжи допълнително украинската армия и да сформира коалиция. Според него съвременният Европейски съюз се придържа към „нацистки ценности“ и се превръща в основна заплаха за международната сигурност.

Това не е първият случай, в който Лавров отправя остри обвинения към Запада. Миналия месец той заплаши, че „милост няма да има“, ако има провокации срещу Русия. Предишната есен пък, от трибуната на ООН, той уверяваше, че Москва няма намерение да напада европейски държави.

В сегашната си реч руският външен министър коментира и ролята на САЩ, които според него се отказват от претенциите си да бъдат ефективен посредник и вместо това засилват санкционния натиск върху Русия. Той твърди, че Европа залага на „терористичните методи на киевския режим“, докато украинската армия губи позиции на бойното поле.

Като пример за подобни действия той посочи ударите по Старобелск и атака срещу автобус с беларуски деца, които по думите му са съзнателни. Целта им била „да се посее паника, но нищо няма да се получи“.

Лавров повтори и руските условия за край на конфликта. Той настоя за гарантиране на практика на неутрален, безядрен и извънблоков статут на Украйна. Освен това поиска отмяна на законите, които определи като дискриминационни срещу руския език и православната църква.

На финала на изказването си руският външен министър потвърди, че препоръката към чуждестранните държави да евакуират дипломатите си от Киев остава в сила.

Редактор "Екип на Петел",

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