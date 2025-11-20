Лавров: Русия ще се стреми към международно осъждане на геноцида над съветския народ

Кадър Youtube

Русия ще продължи да се стреми към международно осъждане на геноцида над съветския народ; нацистките престъпления нямат давност. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров във видеоприветствие към участниците в международния научно-практически форум „Без давност: Нюрнберг. 80 години“, предава ТАСС.

„Продължаваме да търсим адекватна международноправна оценка на престъпленията, извършени от нацистките нашественици и техните сътрудници срещу гражданите на Съветския съюз по време на Великата отечествена война. Тези престъпления бяха квалифицирани като „геноцид на народите на СССР“ в изявлението на Групата приятели в защита на Устава на ООН на възпоменателното заседание на Общото събрание на ООН на 7 май 2025 г., посветено на паметта на жертвите на Втората световна война“, отбеляза Лавров.

Министърът подчерта, че историците играят специална роля в запазването на историческата памет и предоставянето на достоверна, неизкривена информация за трагичните събития от миналото.

„Надяваме се, че по-нататъшното изучаване на архивни документи и материали ще ни позволи да въведем в научното обращение нови доказателства за кървавите престъпления и зверства на нацистите и техните сътрудници. Тези престъпления нямат давност. Наш морален дълг е да предотвратим забравянето на миналото и да се борим по всякакъв възможен начин с разпространението на разрушителни идеи и практики на ксенофобия, русофобия, расизъм и неонацизъм“, каза още Лавров, предаде днес.бг.

