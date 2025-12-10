Лавров: Тръмп не просто не бърза да вдигне санкциите срещу Русия, а ги увеличава

Булфото

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп не просто "не бърза" да отмени санкциите срещу Русия, но дори ги "увеличава". Това заяви руският външен министър Сергей Лавров.

Въпреки това дипломатът похвали усилията на администрацията на Тръмп за разрешаване на конфликта в Украйна, цитира Нюз.бг.

"Постигнато беше споразумение за продължаване на тази работа. Основното е, че има фундаментално разбиране, че устойчивото уреждане е невъзможно без премахване на коренните причини за кризата", подчерта Лавров в обръщение към Съвета на федерацията.

Освен това той посочи, че Европейският съюз е "под илюзията да победи Русия по един или друг начин", но че Русия "няма да воюва" с Европа.

Лавров обаче заяви, че Москва ще реагира на разполагането на чуждестранни войски в Украйна, както и на изземването на замразени руски активи, като изтъкна, че страната "вече е готова" за този отговор.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!