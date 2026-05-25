Лавров информира Рубио, че Русия започва системни удари по разположени в Киев обекти

25.05.2026 / 21:49 4

Руският външен министър Сергей Лавров проведе телефонен разговор с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, по време на който го е информирал, че въоръжените сили на Русия започват системни удари по разположени в Киев обекти, използвани за нуждите на украинските въоръжени сили, предаде ТАСС, като се позова на съобщение на руското външно министерство.

„По поръчение на президента на Руската федерация Владимир Путин Сергей Лавров официално информира американската страна, че в отговор на продължаващите терористични атаки на киевския режим срещу мирното население и граждански обекти на руска територия, въоръжените сили на Руската федерация започват системни и последователни удари по разположени в Киев обекти, използвани за нуждите на въоръжените сили на Украйна, както и по центрове за вземане на съответните решения“, съобщиха от руското външно министерство.

По-рано днес руското външно министерство обяви, че ще бъдат предприети серия от удари по обекти в украинската столица и предупреди чужденците в Киев да напуснат града, припомня БТА.

Коментари
kris (преди 3 минути)
Рейтинг: 614562 | Одобрение: 120007
А за Зеленият ще има близалка.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
Burton (преди 27 минути)
Рейтинг: 39572 | Одобрение: 3972
Зеленият се пробва да бомбардира Москва и това е резултат. 21 деца уби онзи ден, вечер, докато спят. По приказките му са украинчета. Поне така нарича жителите на Луганск. Да се чудиш що ги убива тогава. А русофобите носят от десет кладенеца вода, за да оправдаят наркомана. 
cron1 (преди 58 минути)
Рейтинг: 155960 | Одобрение: -21945
А Зеленият, ще почне да бомбардира Москва! И къде ще му излезе краят?!?
Марио Кроненберг
kjk (преди 59 минути)
Рейтинг: 209036 | Одобрение: 21041
Сега Коня ще им обясни, кон боб яде ли???Да няма после неразбрали!!!

