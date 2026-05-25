Лавров информира Рубио, че Русия започва системни удари по разположени в Киев обекти

Кадър Youtube

Руският външен министър Сергей Лавров проведе телефонен разговор с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, по време на който го е информирал, че въоръжените сили на Русия започват системни удари по разположени в Киев обекти, използвани за нуждите на украинските въоръжени сили, предаде ТАСС, като се позова на съобщение на руското външно министерство.

„По поръчение на президента на Руската федерация Владимир Путин Сергей Лавров официално информира американската страна, че в отговор на продължаващите терористични атаки на киевския режим срещу мирното население и граждански обекти на руска територия, въоръжените сили на Руската федерация започват системни и последователни удари по разположени в Киев обекти, използвани за нуждите на въоръжените сили на Украйна, както и по центрове за вземане на съответните решения“, съобщиха от руското външно министерство.

По-рано днес руското външно министерство обяви, че ще бъдат предприети серия от удари по обекти в украинската столица и предупреди чужденците в Киев да напуснат града, припомня БТА.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!