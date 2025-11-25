Леден душ за ваучерите за храна

Кадър Бг он ер

Таванът на ваучерите за храна в момента е 200 лв. Няма заложено увеличение в бюджета за 2026 година той да стане 300 лв. 70-80% от работодателите дават максималната сума на служителите си.

"В проектобюджета няма заложено увеличение на ваучерите за храна - нито на квотата, нито на максималната необлагаема сума на ваучерите. Квотата остава на нивото от 2024 г. Досега беше 1,6 млрд. лв., сега е 818 млн. евро", обясни в студиото на "България сутрин" Таня Обущарова от Асоциацията на операторите на ваучери за храна.

Тя допълни, че сумата не е закръглена в бюджета, а само е конвертирана от лева в евро.

Докога ще стигнат парите

В България 835 000 души получават ваучери за храна всеки месец. Ако тази квота остане на равнището от тази година, тя ще се изчерпи още преди края на третото тримесечие, показват разчетите. Така в последните три месеца на 2026 г. остатъчната сума няма да бъде достатъчна.

"Такава ситуация имаше преди 10 години. Практиката показва, че когато квотата се изчерпи, просто ваучерите отпадат. От това губи служителят, но така и не влизат парите в икономиката обратно", предупреди Обущарова в ефира на Bulgaria ON AIR.

Максималната стойност на ваучерите в нашата страна от 200 лв. е най-ниска за ЕС.

"В Румъния увеличаха в Бюджет 2026 до 190 евро месечно. Във Франция е 305 евро. В повечето европейски държави има и други видове ваучери и данъчни облечения - за почивка, детска градина", даде пример Таня Обущарова.

Ваучери получават около 40% от работещите в частния сектор

Работодатели и синдикати са на мнение, че квотата трябва да бъде увеличена със 100 млн. евро.

"Икономическо проучване показва изсветляващ ефект на ваучерите в икономиката. Особено след дигитализацията сме 100% сигурни, че всяка една стотинка е на светло, изсветлява доходите на работещите, това са били досега пари в плик на ръка. От друга страна изсветлява самото потребление - влиза в оборотите и се събират всички данъци на тези средства", подчерта гостът от Асоциацията на операторите на ваучери за храна.

Обущарова не очаква да има проблеми с ваучерите за храна при превалутиране в евро, а хартиените в лева могат да се използват до срока им на валидност.

