Лена Бориславова се завърна към правото, набира неплатени стажанти

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Бившият депутат от ПП-ДБ Лена Бориславова се е завърнала към правото. Пише във "Фейсбук", че търси стажанти, които са студенти по право, като стажът е неплатен, предаде Новини.бг .

Има възможност обаче стажантите да бъдат поканени да сключат постоянен трудов договор за платена позиция от октомври 2026 г.

Изискванията са кандидатите да могат да вникват в сложни правни казуси, да анализират съдебни документи и да имат интерес в сферата на върховенство на правото.

Ето какво пише тя в публикацията си:

Редактор "Екип на Петел",

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