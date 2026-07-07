Лена Бориславова се завърна към правото, набира неплатени стажанти
Кадър Фб
Бившият депутат от ПП-ДБ Лена Бориславова се е завърнала към правото. Пише във "Фейсбук", че търси стажанти, които са студенти по право, като стажът е неплатен, предаде Новини.бг .
Има възможност обаче стажантите да бъдат поканени да сключат постоянен трудов договор за платена позиция от октомври 2026 г.
Изискванията са кандидатите да могат да вникват в сложни правни казуси, да анализират съдебни документи и да имат интерес в сферата на върховенство на правото.
Ето какво пише тя в публикацията си:
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!