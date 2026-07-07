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Лена Бориславова се завърна към правото, набира неплатени стажанти

07.07.2026 / 10:50 2

Кадър Фб

Бившият депутат от ПП-ДБ Лена Бориславова се е завърнала към правото. Пише във "Фейсбук", че търси стажанти, които са студенти по право, като стажът е неплатен, предаде Новини.бг .

Има възможност обаче стажантите да бъдат поканени да сключат постоянен трудов договор за платена позиция от октомври 2026 г.

Изискванията са кандидатите да могат да вникват в сложни правни казуси, да анализират съдебни документи и да имат интерес в сферата на върховенство на правото.

Ето какво пише тя в публикацията си:

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Коментари
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Серж (преди 1 минута)
Рейтинг: 244184 | Одобрение: 49514
Ти да видиш! Великата "юристка" набира стажанти, ама на аванта...Боже прибери си вересиите!
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Burton (преди 47 минути)
Рейтинг: 41765 | Одобрение: 3575
от изказванията ѝ по време на депутатстването стана ясно, че е също толкова бездарен юрист, колкото беше като политик.

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