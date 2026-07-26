Левски: "Синята" публика е над дребните сплетни, отново изнесе урок по човечност

Стопкадър Спортал.бг

Левски похвали феновете на тима за относно действията им по време на снощното гостуване на Локомотив (София).

Запалянковците на "сините" издигнаха транспарант в подкрепа на Любо Пенев и скандираха името на легендата на ЦСКА.

"Синята" публика винаги е била високо, високо, високо над всички останали, над дребните сплетни, както се пее в една велика българска песен. "Синята" публика отново изнесе урок по човечност. Поклон до земята, Левскари. Кураж, Любо. Ще спечелиш и тази битка окончателно!", пишат левскарите, цитирани от Спортал.бг.

Редактор "Екип на Петел",

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