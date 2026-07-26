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Левски: "Синята" публика е над дребните сплетни, отново изнесе урок по човечност

26.07.2026 / 11:40 1

Стопкадър Спортал.бг

Левски похвали феновете на тима за относно действията им по време на снощното гостуване на Локомотив (София).

Запалянковците на "сините" издигнаха транспарант в подкрепа на Любо Пенев и скандираха името на легендата на ЦСКА.

"Синята" публика винаги е била високо, високо, високо над всички останали, над дребните сплетни, както се пее в една велика българска песен. "Синята" публика отново изнесе урок по човечност. Поклон до земята, Левскари. Кураж, Любо. Ще спечелиш и тази битка окончателно!", пишат левскарите, цитирани от Спортал.бг.

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Burton (преди 51 минути)
Рейтинг: 42993 | Одобрение: 3543
"Синята" публика винаги е била високо, високо, високо над всички останали, над дребните сплетни, както се пее в една велика българска песен. "Синята" публика отново изнесе урок по човечност. Поклон до земята, Левскари. Кураж, Любо. Ще спечелиш и тази битка окончателно!", пишат левскарите.   Принципно благотворителността и благородните жестове се правят безкористно – не за аплодисменти, самореклама и раздаване на морални медали. Когато започнеш да обясняваш колко си „над всички останали“, жестът някак магически спира да изглежда благороден и започва да прилича на упражнение по самохвалство. Всеки нормален човек би пожелал на Любо Пенев да се пребори с болестта, както би го направил и за всеки друг в подобна ситуация. Това не е състезание по добродетелност. Да превръщаш подобен човешки жест в повод да демонстрираш морално превъзходство е не само нескромно, а направо нелепо. Ако основната цел е хората да разберат колко си велик, значи благотворителността отдавна е останала на заден план.

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