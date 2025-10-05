Лидер на "Величие" към Динко: Да дойде в Бургас или аз ще отида в Ямбол

Кадър Фб

Смленият на пътя макларън на "Величие" продължава да разпалва страстите и май накрая ще се стигне до бой. Няколко дни вече зрее тупаницата, пише Телеграф.

Лидерът на партията в Бургас - Михаил Динев, призова Динко от Ямбол на дуел, тъй като се забавлявал и отлепил стикерите на катастрофиралата машина.

След произшествието на пътя между Ямбол и Сливен, собственикът на автомобила Михаил публикува видео във Facebook, в което не само коментира случилото се, но и отправя предизвикателство за дуел, пише Флагман.бг, цитиран от "Евроком".

„Ако бозавият, на когото скоро напукаха главата в Слънчев бряг, е мъж, да дойде в Бургас, или аз ще отида в неговия град“, заяви Динев, визирайки Динко Вълев, който според него се е подиграл с шофьора на катастрофиралата кола.

По думите на Динев, след инцидента Вълев се е появил на мястото и е започнал да отлепя стикерите от автомобила.

„Този нещастник, който ходи да бие хората по улиците и на когото скоро му напукаха главата в Слънчев бряг, се подигра на момчето, което е било зад волана, заради това, че е катастрофирало. Този човек многократно съм го виждал в Бургас да нарушава правилата за движение и да се гаври с шофьора е меко казано смешно“, коментира Динев.

Той допълни, че е готов лично да се срещне с Вълев, ако последният „се мисли за голям мъж“:

„Може да дойде или аз да отида в Ямбол“.

Видеопосланието му включва и коментари за катастрофата. Според Динев, виновен е изцяло шофьорът, който не се е съобразил с метеорологичните условия.

„Нашите душмани са щастливи от факта, че автомобилът най-накрая катастрофира. Вина има изцяло момчето, което го е управлявало, тъй като не се е съобразило с пътната обстановка. Колата е спортна, а времето е доста лошо. Метеорологичните условия не позволяват да се шофира такъв автомобил“, обясни регионалният лидер на „Величие“.

По думите му, при изпреварване автомобилът е поднесъл и се е ударил в мантинелата:

„Карал е в извън населено място със скорост в рамките на разрешеното от закона. Загубил е контрол върху автомобила, който е с изцяло задно предаване. При такива коли, когато липсват подходящи гуми, шансът да се случи произшествие е голям“.

Динев увери, че колата остава в движение, въпреки удара:

„Забил е автомобила в мантинелата. Колата е в движение. Няма изкривени гуми. Хидравликата си работи“.

Той допълни, че Макларънът не бил напълно технически изправен, което било и причината да стои паркиран по-дълго време.

„Автомобилът не беше изцяло технически изправен и това бе причината да стои повече време паркиран. При „Ферари“-то нещата са други. Случи се дори така, че му смениха гумите“, добави Динев.

И така, инцидентът със скъпия спортен автомобил се превърна не просто в пътно произшествие, а в публичен конфликт между две известни фигури, който вече се разгръща в социалните мрежи.

